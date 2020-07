NS홈쇼핑, 지역 어르신께 삼계탕 전달…올해는 비대면으로

[아시아경제 차민영 기자] S홈쇼핑이 초복을 맞아 성남수정노인종합복지관과 함께 어르신들께 삼계탕을 대접하는 나눔 행사를 진행했다고 15일 밝혔다.

NS홈쇼핑은 10년간 지역사회 어르신들에게 초복을 맞아 삼계탕을 나누는 행사를 이어오고 있다. 올해는 코로나19로 인해 매년 진행하던 임직원들의 자원봉사 대신 13일부터 16일까지 나흘 동안 성남수정노인종합복지관을 방문하신 어르신들에게 삼계탕을 전달하고, 방문이 어려우신 분들께는 배달해 전달하는 방식으로 행사를 진행했다. 올해 준비한 물량은 삼계탕 1800인분으로 작년 1400인분보다 더 넉넉하다. NS홈쇼핑 임직원들과 도상철 대표는 영상 메시지로 안부 인사를 대신 전했다.

도상철 NS홈쇼핑 대표는 ”코로나19로 더 답답하고 무더운 여름을 나시는 어르신들 모두 건강하시고 안전하게 지내시길 바라는 마음으로 지역 어르신을 위해 초복 맞이 삼계탕 나눔 행사를 진행했다”며 ”NS홈쇼핑은 앞으로도 행복 나눔이라는 사회공헌 가치 실현을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

한편, NS홈쇼핑은 ‘성남푸드뱅크 기부’, ‘분당구 저소득층 가정의 장학금 후원’, ‘화재 취약대상 기초소방시설 후원(분당소방서, 성남소방서)’, ‘사랑빚기 송편나눔행사’, 농업의날 쌀 소비촉진 행사인 ‘쌀 1kg의 기적’ 등 다양한 사회공헌 활동을 진행하왔다.

