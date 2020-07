[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 파버나인=6억8400만원 규모의 전환사채(CB)에 대한 전환청구권이 행사됐다고 공시. 이에 따라 발행되는 주식은 20만주로 발행주식총수 대비 1.53%.

◆ 케이알피앤이=대한그린에너지와 171억규모로 태양광발전단지 유지보수 계약 체결. 최근 매출액 대비 108.93%에 해당

◆ 판타지오=경영권 분쟁을 벌이고 있는 엘앤에이홀딩스가 지난 9일 서울중앙지방법원에 자신들을 상대로 검사인 선임을 요구하는 소송을 제기

◆ 케이맥= 중국 디스플레이 패널 업체 'Chongqing BOE Display Technology Co.,Ltd.'와 40억원 규모 장비공급계약을 체결.

◆ 대양제지=주가안정과 주주가지 제고를 위해 36억 규모로 자사주 취득 결정.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr