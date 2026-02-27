본문 바로가기
에이전트AI, 美오스틴 로보택시 운영 인프라 구축 완료

장효원기자

입력2026.02.27 08:34

에이전트AI, 美오스틴 로보택시 운영 인프라 구축 완료
코스닥 상장사 에이전트AI 는 미국 텍사스주 오스틴 현지에 자율주행 무인택시(Robotaxi) 운영을 위한 기초 인프라 구축을 완료하고, 테슬라의 '플릿 오퍼레이터(Fleet Operator)'가 상용화 되면 바로 사업을 시작할 수 있게 준비를 하고 있는 중이라고 27일 밝혔다.


에이전트AI의 미국 자회사 'Robotaxi Corp.'은 최근 테슬라 기가팩토리가 인접한 텍사스 오스틴을 중심으로 차량 확보 및 전용 충전 설비 셋업을 마쳤다. 회사는 단순히 차량을 보유하는 것을 넘어, 테슬라의 FSD(Full Self-Driving) 기술이 탑재된 차량들을 최적의 상태로 유지하기 위한 정비 및 클리닝 시스템 등 '플릿 오퍼레이터(Fleet Operator)'로서 필요한 운영 역량을 현지에서 키우고 있다.

Robotaxi Corp은 이미 글로벌 시장에서 검증된 테슬라의 FSD 생태계를 활용해 실질적인 운영 인프라를 선점하는 '비즈니스 고도화 전략'을 추진하고 있다. 이는 플랫폼 확산 속도에 발맞추어 운영 시스템을 유연하게 결합함으로써 초기 시장에 안정적으로 진입하기 위함이다.


모건스탠리 등 글로벌 투자은행들이 테슬라 로보택시 네트워크 내 운영자의 수익 기회를 연간 10억 달러 이상으로 전망한 가운데, 에이전트AI는 국내 기업 중 이 거대한 수익원에 가장 먼저 도달하기 위한 준비에 박차를 가하고 있다.


에이전트AI 관계자는 "오스틴에서의 인프라 구축은 로보대시(Robodash) 브랜드가 글로벌 모빌리티 시장에서 실질적인 운영 역량을 증명하는 첫걸음이 될 것"이라며 "향후 시장 상황에 맞춰 캘리포니아, 플로리다 등 주요 도시로 거점을 단계적으로 확장하며 사업의 완성도를 높여갈 계획"이라고 밝혔다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

