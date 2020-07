용산구 취약가구 836세대 안전점검

기초생활수급자, 차상위계층, 치매어르신 등 취약가구 대상 가스타이머·화재감지기 설치, 소방물품 배부

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 기초생활수급자, 차상위계층, 치매어르신 등 취약가구 836세대를 대상으로 가스 및 소방분야 안전점검·정비에 나선다.

재난 및 안전관리 기본법 제4조(국가 등의 책무)에 따라서다.

사업내용은 ▲가스타이머 설치 및 안전점검(309세대) ▲화재감지기 설치 및 안전점검(227세대) ▲소방물품 배부(300세대) 등이며 사업비 5585만원(시비 3585만원, 구비 2000만원)을 투입한다.

가스타이머는 가스 중간밸브에 설치한다. 설정해둔 시간이 되면 알람을 울리고 밸브를 자동으로 차단, 건망증 등으로 인한 가스레인지 안전사고를 막을 수 있다.

화재감지기는 가구 내 연기발생 등을 감지, 경보음을 울림으로써 화재 발생을 주위에 알리는 기기다. 건전지로 작동하는 만큼 주기적인 배터리 교체가 필요하다.

구는 지원 대상 선정을 위해 지난 5월부터 16개동 주민센터, 치매안심센터를 중심으로 사전 수요조사 및 현장 기초점검을 이어왔으며 지난달 대상가구를 확정, 이달 관련 공사 및 물품 구매 계약을 맺었다.

가스타이머는 서울도시가스와 예스코가, 화재감지기는 유니테크전설이 설치한다. 구급가방, 휴대용소화기, 화재대피용구조손수건, 황사방역마스크 등 소방물품은 구가 구매, 각 동에서 배부할 예정이다.

지난해에도 구는 취약계층 1084가구를 대상으로 가스·소방 안전점검을 진행한 바 있다.

성장현 용산구청장은 “취약계층일수록 사고 위험에 더 많이 노출될 수밖에 없다”며 “오는 10월까지 안전점검을 마치고 화재 등 사고를 사전에 예방할 것”이라고 말했다.

