[오늘날씨] 남부·제주도 아침까지 비…오후부터 전국 차차 맑아져

[아시아경제 임주형 인턴기자] 수요일인 15일은 오전까지 전국이 흐린 뒤 오후부터 차차 맑아질 전망이다.

14일 기상청은 "내일(15일)은 아침까지 남부지방과 제주도에 비가 오는 등 전국이 흐리겠으나, 낮에는 서쪽 지방부터 차차 맑아지겠다"고 밝혔다.

이어 "기온이 점차 오르면서 낮 기온이 전날보다 높아지겠고 특히 내륙을 중심으로 30도 내외까지 오르는 곳도 있겠다"고 덧붙였다.

15일 아침 최저기온은 ▲서울 18도 ▲인천 19도 ▲춘천 16도 ▲강릉 18도 ▲대전 18도 ▲대구 18도 ▲부산 19도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲제주 21도 등으로 예상된다.

이날 낮 최고기온은 ▲서울 29도 ▲인천 26도 ▲춘천 30도 ▲강릉 25도 ▲대전 26도 ▲대구 26도 ▲부산 24도 ▲전주 27도 ▲광주 27도 ▲제주 24도 등으로 예상된다.

이날 미세먼지 농도는 전국에서 오전까지 '좋음' 수준을 유지하다가 오후부터는 '보통' 수준을 보일 전망이다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr