[아시아경제 이현주 기자] 서울시교육청은 포니정재단 및 HDC현대산업개발과 평생교육기관 학생 교육용 스마트패드 650대 기증식을 개최한다고 15일 밝혔다. 약 1억6000만원 상당이며 학력인정 평생교육시설과 문해교육기관 등에 지원될 예정이다.

조희연 서울시교육감은 "이번 기증으로 평생교육기관 학습자들에게 좋은 기회를 제공하게 돼 기쁘게 생각한다. 다양한 교육 활동이 공유되고 활용될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

