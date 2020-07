김경만 의원, "기업은행 중기부 이관 추진 안해"

[아시아경제 김민영 기자] 김경만 더불어민주당 의원이 IBK기업은행의 중소벤처기업부 이관과 관련해 "추진한 바 없다"고 밝혔다.

김 의원은 14일 보도자료를 내고 "21대 국회 등원 이전, 당선인 인터뷰에서 중소기업이 고질적으로 겪는 어려움인 ‘자금조달’에 대한 문제와 ‘코로나 대출’ 과정에서 있었던 현장의 불만을 해결하기 위한 방안으로 기업은행의 소관 변경 필요성을 언급한 바 있다"면서 "그러나 국회 등원 이후 거버넌스 개편에 대한 사항은 깊이 있는 연구와 이해 당사자간 충분한 의견수렴이 필요하다고 판단했고, 의원실 차원에서 발의 자체를 추진한 바가 없음을 분명히 밝힌다"고 했다.

김 의원은 또 "기업은행 이관과 관련한 사실관계는 명백해졌지만 중소기업과 소상공인의 ‘자금조달 문제’에 대한 화두는 여전히 남아 있다"며 "금융당국과 금융계는 더욱 세심하게 중소기업과 소상공인 현장 목소리에 귀를 기울여 주길 바란다"고 덧붙였다.

앞서 전날 전국금융산업노동조합 기업은행지부는 금융위원회 산하에서 중기부로의 주무부처 이전을 반대한다는 성명을 발표했다. 노조는 성명서에서 "금융 전문 감독기관을 떠나면서 생기는 '기업은행의 정치화'가 가장 큰 문제"라며 "정권의 돈 풀기 창구로 전락할 수 있다. 중기부 이관 장점을 얘기하기 전에 보수·진보 정권에 따라 포퓰리즘에 휘둘리지 않을 시스템을 논하는 것이 먼저"라고 했다. 국회발 주무 부처 이전 가능성에 노조가 즉각 반발 성명을 낸 것이다.

중소기업중앙회 출신인 김 의원은 당선 직후 언론 인터뷰 등을 통해 신용보증기금과 함께 기업은행 소관 부처를 중기부로 바꿔야 한다고 주장한 바 있다. 신보와 기업은행 내부 및 금융당국에서도 법안 추진에 부정적인 인식이 컸던 것으로 전해진다. 노조 관계자는 "주무 부처 이관이 없던 일로 돼 다행"이라고 했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr