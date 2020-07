광주은행, 전남도에 긴급 구호 성금·인재육성기금 2억 원 추가 전달

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 8일 전남도청에서 김영록 전라남도지사와 송종욱 광주은행장, 박흥석 대한적십자사 광주전남지사 회장 등이 참석한 가운데 ‘코로나19’ 긴급 구호 성금 1억 원 인재육성 장학기금 1억 원 등 총 2억 원을 전달했다고 밝혔다.

성금 중 1억 원은 전남도청과 대한적십자사 광주전남지사를 통해 ‘코로나19’의 여파로 긴급생계비 지원이 필요한 지역의 취약계층과 지역민의 건강보호에 힘쓰고 있는 의료진들, 긴급돌봄지원이 필요한 지역 아동 등에 전달될 예정이다.

나머지 1억 원은 전남도청과 (재)전남인재평생교육진흥원을 통해 ‘코로나19’ 재확산으로 학습 환경이 어려워진 학생들을 위해 사용될 계획이다.

송종욱 광주은행장은 “우리지역 경제 피해를 최소화하고, 지역 소상공인에게 필요한 자금을 적기에 지원하기 위한 금융지원에 광주은행 전 임직원이 사력을 다할 것”이라며 “우리지역 미래 인재육성은 물론 지역민과 동행하고, 지역과 상생발전 하는 일에 전남·광주 대표은행의 사명감을 가지고 임하겠다”고 말했다.

