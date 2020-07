NH농협은행, 'DT 혁신 아이디어 공모전' 실시

고객과 함께하는 'DT(Digital Transformation' 혁신 아이디어 공모전

[아시아경제 조강욱 기자] NH농협은행은 고객중심 디지털금융 서비스 제공을 위해 고객과 함께하는 'DT 혁신 아이디어 공모전'을 오는 31일까지 진행한다고 5일 밝혔다.

공모 분야는 비대면 채널(농협인터넷뱅킹, NH스마트뱅킹, 올원뱅크)에 대한 ▲ 서비스/디자인 개선 의견 ▲ (신규) 금융상품 아이디어 ▲ 디지털 신기술, 킬러 서비스 등 신규 서비스 아이디어다. 각 비대면 채널 이벤트 페이지를 통해 참여할 수 있다.

최우수 아이디어로 선정된 고객에게는 100만원의 상금을, 참여자 중 50명을 추첨해 스타벅스 상품권(1만원)을 제공한다. 선정 결과는 8월 21일 별도 통지할 예정이다.

농협은행 장승현 수석부행장은 “이번 공모전은 다양한 고객 의견을 금융서비스에 적극 반영하기 위한 취지”라며 “선정된 아이디어는 내부시스템 개선과 혁신 상품·서비스 도입에 활용 예정”이라고 말했다.

