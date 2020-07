옥션별미 '맛' 승부 통했다…신선식품 2배 성장 견인

[아시아경제 임혜선 기자] 이베이코리아가 운영하는 온라인쇼핑몰 옥션은 지난 3월 론칭한 '옥션 별미'가 상반기 총 8회에 걸친 행사기간 동안 170여개의 상품을 선보이며, ‘별미 딜’로만 28억원에 달하는 판매고를 기록했다고 5일 밝혔다. '옥션 별미'는 고객이 직접 매기는 별 5개 만점 ‘옥션 구매만족도 평가’에서 평균 4점 이상을 받은 상품만을 선별해 특가 판매하는 행사다. 상품을 직접 보거나 만질 수 없는 온라인쇼핑 환경을 반영해, 실제 만족도가 높은 상품만을 추천하자는 아이디어가 고객들의 요구에 적중했다.

특히 ‘옥션 별미’ 프로모션이 진행되는 기간, 관련 신선식품의 판매가 증가하는 등 상반기 신선식품 판매를 견인하는 효과를 냈다. '옥션 별미 조개편'이 진행된 3월16일부터 3월22일까지 옥션에서 조개류의 판매가 전년 동기대비 2배에 가까운 96% 신장을 기록했다. 오렌지편을 소개했던 3월2일부터 3월8일까지 오렌지 판매가 93% 늘었다. 그 외에도 프로모션 진행 기간 해당 신선식품의 평균 판매신장률이 48%에 달하는 등 좋은 반응을 이끌어냈다.

이 같은 호응에 오는 12일까지 진행하는 하반기 첫 ‘옥션 별미’에서는 시원하고 달콤한 대표 여름 과일을 골라 더욱 강력해진 혜택과 함께 소개한다. 전 회원에게 7000원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인 가능한 ‘15% 할인쿠폰’을 증정하고, 스마일클럽 회원에게는 ‘20% 할인쿠폰’을 추가로 제공한다. 일반회원 5%, 스마일클럽 7% 중복 할인쿠폰도 받을 수 있다. 옥션 신선식품 구매가 처음이거나 지난 1년간 구매내역이 없는 고객에게는 최대 7000원까지 사용할 수 있는 ‘30% 할인쿠폰’을 추가 증정한다.

대표 상품으로 ‘털복숭아 3.8kg’를 일반회원 최종혜택가 1만1910원에 판매한다. 스마일클럽 회원이라면 클럽덤 700g을 추가해 최종혜택가 1만870원에 구매할 수 있다. ‘논산 하우스수박 7~8kg’은 에어캡포장과 함께 일반회원 최종혜택가 1만2390원에 만나볼 수 있다. 클럽회원에게는 1kg 덤과 함께 최종혜택가 1만1310원에 선보인다.

‘못난이딜’과 함께 ‘신품종딜’도 신설했다. 월, 화, 수요일에 진행되는 못난이딜을 통해서는 작지만 풍성한 맛의 ‘경북 햇 자두 2kg’를 판매한다. 목요일부터 일요일까지는 신품종딜을 편성해 ‘칸탈로프 메론(3수)’을 소개한다. 더 자세한 내용은 옥션에서 ‘옥션 별미’를 검색하면 확인할 수 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr