서울시, 코인노래방에 ‘방역특별지원금’ 100만원씩 준다

[아시아경제 전진영 기자] 서울시가 집합금지명령이 내려진 시내 코인노래연습장에 ‘방역특별지원금’을 100만원씩 지원하겠다고 3일 밝혔다.

서울시는 “코인노래연습장에 대한 집합금지명령이 장기간 지속되면서 생계 곤란을 호소하고 있는 업주가 늘고 있는 상황을 감안했다”며 “행정명령에 따른 손실을 공익을 위한 희생으로 판단해 지원금을 지급하기로 결정했다”고 이같이 말했다.

시는 5월 22일부터 집합금지 행정명령을 준수한 코인노래연습장 중 상시근로자 수 5인 미만, 평균매출액 30억 미만 등 소상공인에게 방역특별 지원금을 지급한다. 서울시는 신속한 집행을 위해 지원금을 산하 25개 자치구에 재배정하는 방식으로 이를 운영키로 했다. 다만 집합금지 명령 기간에 영업을 강행했다가 적발돼 고발조치를 당한 연습장 2곳은 지원 대상에서 제외된다.

시는 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제75조의 2에 근거, 재난관리기금을 이에 사용할 계획이라고 밝혔다. 코인노래연습장이 집합금지명령 장기화로 인해 경제적 어려움을 겪는 소상공인에 해당한다고 판단한 것이다.

이번 방역특별지원금 신청은 자치구별로 이달 8일부터 접수할 수 있다. 입금은 31일까지 신청자 통장으로 이뤄질 예정이다. 지원금을 신청하려는 업주는 자치구별 전담창구를 방문해 관련 서류를 제출해야 한다.

각 자치구 전담창구는 지원금 신청을 위해 방문한 코인노래연습장 사업자에게 방역수칙과 QR코드 활용 전자출입명부 관리방법에 대한 교육도 함께 실시하기로 했다.

서울시는 그러면서 “앞으로 코인노래방 내 방역수칙 요건이 갖춰질 경우 수도권 내 코로나19 확산정도를 고려하고, 방역전문가 등의 자문을 거쳐 집합금지 명령을 집합제한으로 전환하는 안을 검토하겠다”고도 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr