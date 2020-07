한화투자증권, 국내외 주식 이벤트 진행…수수료 혜택 받는다

[아시아경제 금보령 기자] 한화투자증권에서 생애 최초로 국내외 주식을 매매하면 수수료 혜택을 받을 수 있다.

한화투자증권은 다음 달 31일까지 '국내주식 하하호호 평생 혜택 이벤트'와 '해외주식 핫한 특급 혜택 이벤트'를 진행한다고 3일 밝혔다.

국내주식의 경우 생애 최초 비대면 계좌개설 고객이 대상이다. 비대면 계좌 개설 완료 당일부터 평생 동안 모바일 국내주식 위탁수수료가 무료다. 다만 영업점 소속 계좌, 스탁론 서비스 신청 계좌, 임직원 등은 제외다.

비대면 계좌를 개설한 뒤 이벤트를 신청하면 현금과 금융상품 쿠폰을 포함해 최대 3만원의 지원금을 제공한다. 이후 국내주식 거래금액 및 8월 말 잔고 유지 금액에 따라 최대 6만원의 추가 지원금도 지급한다. 다른 증권사에 보유하고 있는 국내주식을 한화투자증권으로 입고하는 경우에는 순입고 금액에 따라 최대 100만원까지 캐시백 혜택을 준다.

해외주식은 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 1,680 전일대비 5 등락률 -0.30% 거래량 203,774 전일가 1,685 2020.07.03 12:35 장중(20분지연) close 에서 생애 최초로 해외주식서비스를 신청하는 고객을 대상으로 한다. 이들은 신청일로부터 내년까지 모바일 위탁수수료를 미국 0.09%, 홍콩 0.19% 등으로 할인받게 된다. 해외주식 거래금액에 따라 이벤트 신청고객에게는 최대 30달러를 지급한다. 다른 증권사에 있는 해외주식을 한화투자증권으로 옮기면 최대 200만원을 돌려준다. 또한 미국 3대 거래소(나스닥, 뉴욕증권거래소, 아멕스)의 실시간 시세를 이벤트 신청일부터 다음 달 말까지 기본 2개월 동안 무료로 제공한다. 이후 월간 해외주식 거래금액에 따라 최대 4개월 동안 추가 적용된다.

신용담보대출금리할인 이벤트는 국내주식과 해외주식 이벤트 대상 모두 최초 14일 0%, 15일부터 270일까지 연 2.99% 금리 혜택을 받을 수 있다. 이벤트 신청 완료 후 신용 또는 대출 약정일부터 금리할인이 적용된다.

김민수 한화투자증권 채널전략실 상무는 "최근 변화된 금융투자 생활패턴에 맞는 맞춤형 혜택을 다양하게 준비했다"며 "보다 많은 비대면 고객들이 종합자산관리를 경험할 수 있는 마중물이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

