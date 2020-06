NH농협카드, 영세가맹점 살리기 이벤트 당첨자 경품 전달식

1등 당첨 고객에게 SUV 자동차 제공

6월 12일부터 8월 31일까지 '우리 동네 이벤트 시즌 2' 진행

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드는 '우리 동네에서 농협카드 쓰고 자동차 등 경품 받자'이벤트 경품 당첨자를 발표하고, 1등 당첨 고객 1인에게 소형 스포츠유틸리티(SUV) '베뉴'를 전달했다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 인한 영세·중소가맹점 매출하락 극복을 위해 마련됐다. 행사 대상 업종에서 30만원 이상 이용하고 이벤트 응모를 신청한 고객 중에서 추첨을 진행했다. 대상 업종은 국내 음식점, 중·소형 슈퍼마켓, 편의점 등의 업종을 대상으로 실시했다.

이번 이벤트는 지난 3월 16일부터 5월 31일까지 진행됐다. NH농협카드는 전체 응모고객 중 추첨으로 선정된 1336명의 고객에게 ▲8인치 네비게이션, 블루링크, 후방모니터 등이 옵션으로 포함된 베뉴 스마트스트림 가솔린 1.6 자동차(1명) ▲아이패드 미니 5세대(10명) ▲에어팟 프로(25명) ▲NH포인트 5만원(100명)▲NH포인트 3만원(200명)▲NH포인트 1만원(1000명)을 제공했다.

신인식 사장은 "영세·중소상공업자의 매출 증대를 도울 수 있는 이벤트를 마련해 코로나19 극복을 위한 희망을 안겨드릴 수 있게 되어 기쁘다"고 소감을 전했다.

한편, NH농협카드는 전통시장 가맹점의 매출액 증대에 도움을 주고 국가 경기 회복에 앞장서기 위해 '우리 동네에서 농협카드 쓰고 다양한 경품 받자' 이벤트 시즌2를 진행하고 있다. 총 1895명을 추첨해 경품 ▲LG 그램 노트북(10명) ▲에어팟 프로(35명) ▲드롱기 포트(50명) 또는 1~5만원 캐시백을 제공한다. 이벤트 기간은 지난 12일부터 8월 31일까지이며, 행사기간 동안 국내 가맹점에서 일시불·할부 합산 50만원 이상 이용 시 추첨권을 받을 수 있다. 추첨은 NH농협카드 홈페이지 또는 앱에서 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 9월 말 진행된다.

