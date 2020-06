에어팟 프로 닮은 '에어팟 3' 내년에 나온다

밍치궈 "인이어 타입 3세대 에어팟 2021년 상반기 출시"

[아시아경제 한진주 기자] 애플이 내년에 에어팟 프로를 닮은 '에어팟 3'를 출시한다.

22일(현지시간) 애플 전문 분석가인 밍치궈 TF증권 애널리스트는 "2021년 상반기에 에어팟 프로와 유사한 폼팩터의 3세대 에어팟이 출시된다"며 "애플은 올해 연말 연휴 기간까지 2세대 에어팟을 계속 판매할 것"이라고 설명했다.

3세대 에어팟은 인이어 방식에 에어팟 프로처럼 귀 아래로 떨어지는 부분이 짧은 디자인으로 출시될 것으로 보인다. 다만, 애플이 전체 에어팟 라인업을 인이어 방식으로 전환할 것이라고 단정하기는 이르다.

2세대 에어팟(199달러)은 2019년 3월에 출시됐다. 1세대 에어팟과 동일한 디자인이지만 인공지능(AI) 음성인식 비서 '시리'를 탑재하고 무선 충전 기능을 지원했다. 같은해 10월 애플은 인이어 방식에 방수 기능과 액티브 노이즈 캔슬링 기능을 갖춘 '에어팟 프로'를 249달러에 출시했다.

애플이 올 연말 출시하는 아이폰12부터는 번들로 제공해왔던 유선 이어폰 '이어팟'을 제외하기로 한 결정이 에어팟 판매량 증가에 기여할 것이라는 분석도 있다. 밍치궈는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 2분기 에어팟 판매량이 다소 둔화됐지만 연말까지 에어팟 판매 실적은 긍정적"이라며 "2020년 하반기에 애플이 에어팟 프로모션 프로그램을 출시해 혜택을 제공할 것으로 보인다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr