[포토] '신기한 우주쇼'

달이 태양을 가리는 부분일식이 진행된 21일 서울 여의도 한강공원에서 시민들이 부분일식을 관측하고 있다. 이날 부분일식은 서울 기준 오후 3시53분 4초에 시작해 오후 5시2분 27초에 최대에 이르고 오후 6시4분 18초에 종료된다. 우리나라에서 볼 수 있는 다음 부분일식은 2030년 6월1일에 일어난다./김현민 기자 kimhyun81@

