보람상조, 한국우수브랜드평가 대상…‘선진 상조 서비스 구현’

[아시아경제 김희윤 기자] 보람상조는 2020 한국우수브랜드평가대상에서 고객만족 브랜드 부문 대상을 수상했다고 18일 밝혔다. 보람상조는 지난 30년간 선진화된 상조 서비스 구현에 앞장선 점을 평가받아 수상의 영예를 안았다. 한국브랜드평가연구소 주최로 진행된 한국우수브랜드평가대상은 올해 각 산업 분야 35개 브랜드를 선정해 수상했다.

보람상조는 업계 최다인 245만 명의 회원을 모집하고, 23만여 건의 최다 장례행사를 진행했다. 아울러 선수금 1조 2500억 원, 자산총액 1조 1000억 원을 달성하며 1등 상조기업으로 자리매김했다.

최철홍 보람그룹 회장은 “고객 만족을 위해 새롭게 선보인 서비스가 큰 사랑을 받고 브랜드 구축 토대가 된 것으로 생각한다”며 “끊임없는 연구와 개발로 변화하는 고객 요구를 적극 반영해 서비스를 만들어 갈 것”이라고 말했다.

