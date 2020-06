국립일제강제동원역사관 위패관 '기억의 터' 19일 개관

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부가 대일항쟁기 강제 동원됐다 유골 한 점 고국으로 돌아오지 못한 한 많은 희생자의 넋을 기리는 '위패관(기억의 터)' 개관식을 19일 부산 남구 소재 국립일제강제동원역사관에서 희생자 유족 등이 참석한 가운데 개최한다.

역사관 5층에 위치한 위패관은 일제강제동원 희생자의 원혼과 유족의 슬픔을 위로하는 추모공간이자 일반인을 위한 교육공간으로 지난해 3월부터 12월까지 국비 8억여원을 들여 조성됐다.

1097㎡(330평) 공간에 최대 4000여위의 위패를 봉안할 수 있는 규모로, 현재 815위의 위패가 모셔져 있으며 일제강제동원 희생자를 상징하는 중앙조형물, 일본군 위안부 문제의 피해를 상징하는 평화의 소녀상과 강제동원 노동자상 홀로그램, 옛 대일항쟁기강제동원피해조사및국외강제동원희생자등지원위원회로부터 이관받은 기증 사진 410여점 등이 함께 조성돼 있다.

현재 이곳에 안치된 위패 815위에 따르면, 일제강점기 조선인이 가장 많이 동원된 지역은 일본지역이며 사할린 또한 전쟁말기 노동력 수급을 위해 탄광이나 광산으로 조선인들이 다수 동원된 사실이 확인된다.

1938년 국가총동원법이 제정·실시된 이후 1939~1945년 발생한 사망자는 497명으로, 연도별로는 1943년 83명, 1944년 168명, 1945년 206명 등 전쟁 말기로 갈수록 사망자가 급격히 증가하는 것을 알 수 있다. 이 시기에는 특히 남양군도와 일본 내 사망자 수가 다수 발생했다.

이날 개관식에는 윤종인 행안부 차관과 박성훈 부산시 경제부시장, 김용덕 일제강제동원피해자지원재단 이사장, 부산민주항쟁기념재단 송기인 이사장 등이 참석하며, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태를 감안해 부대행사를 자제하고 간소하면서 엄숙하게 치러질 예정이다.

윤 차관은 "희생자의 넋을 기리고 유족의 슬픔을 위로할 수 있는 추도공간인 위패관(기억의 터)이 문을 열어 우선 815위를 모셔 안치할 수 있음을 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로 일본 지역은 물론 사할린이나 중국 지역까지 희생자의 아픈 상처를 치유해 나가는 데에 노력하겠다"고 전했다.

