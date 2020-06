무역위, 베트남산 합판 등 반덤핑조사 공청회

베트남산, 중국산, 중국산 침엽수, 말련산 합판 건



[아시아경제 문채석 기자]무역위원회는 베트남산 합판, 중국산 합판, 중국산 침엽수합판, 말레이시아 합판과 관련한 공청회를 연다.

무역위는 18일 오전 10시 정부세종청사에서 이해관계인이 직접 진술할 기회를 제공한다.

무역위 위원들과 국내생산자, 수요자, 수출자 대리인 등 이해관계인을 포함해 30여명의 인사가 참석한다.

베트남산 합판(원심), 중국산 합판(2차 재심), 중국산 침엽수합판(1차 재심), 말련산 합판(3차 재심) 등 4건의 반덤핑조사를 다룬다.

베트남 관련 조사는 원심이다. 지난 4월16일 예비판정을 통해 지난달 29일부터 9.18~10.65%의 잠정 덤핑방지 관세를 부과하고 있다.

중국산 합판은 2차 재심사, 중국산 침엽수 합판은 1차 재심사다. 현재 덤핑방지 관세로 각각 4.57~27.21%, 4.22~7.15%를 부과 중이다.

말레이시아산 합판은 3차 재심사로 덤핑방지 관세 3.96~38.10%를 부과한다.

'합판(plywood)'은 콘크리트 거푸집, 건축 내외장재, 인테리어용, 수출용 포장박스 등으로 쓰인다.

무역위는 합판이 건설업, 조선업 및 가구산업의 주요 원자재로, 유사시 시설피해복구 등을 위한 필수자재라고 설명했다.

국내시장 규모는 2018년 기준 약 9000억원(약 170만㎥) 수준이다.

베트남산의 국내 합판시장 점유율은 약 40~50%, 중국산과 말레이시아산이 약 10%다.

무역위는 오는 9월 베트남산 합판 반덤핑조사(원심)건에 대한 덤핑방지 관세 부과 여부를 최종 판정할 예정이다.

오는 8월엔 중국산 합판, 중국산 침엽수 합판, 말련산 합판 반덤핑조사(종료 재심사) 3건의 덤핑방지관세 부과의 연장 여부를 가린다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr