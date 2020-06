대구서부교육지청, 중학교 교사 토크 강연회 '진학카페' 운영

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구서부교육지원청은 15일부터 다음달 6일까지 교육지원청에서 관내 중학교 교사 중 희망자를 대상으로 '톡(TALK)하면 통(通)하는 진학카페'를 4회에 걸쳐 운영한다고 밝혔다 .

최근 변화하는 대학입시전형 및 2015 고등학교 개정교육과정에 대한 이해를 모색하기 위해 실시되는 이번 연수는 전문강사를 초청한 가운데 4개의 주제를 정하고, 각 주제별로 신청한 교사들을 대상으로 진행하는 소규모 토크 형식의 강연회다.

강연회는 ▲고입에서 대입까지 대입전형 로드맵을 제시하는 '2024 대입전형의 이해와 준비' ▲학교생활기록부 이해를 기반으로 하는 '학생부종합전형의 이해' ▲교육과정의 운영 사례를 통한 '2015 고등학교 개정교육과정의 이해' ▲정시확대에 따른 '대학수학능력시험과 교과 반영의 이해' 등 4개의 주제로 운영된다.

서부교육지원청 관계자는 "이번 진학카페를 통해 빠르게 변화하는 대입전형 등에 대한 체계적인 진로·진학 정보제공으로 중학교 교사들의 진로·진학 관련 학생상담 역량을 강화하는 데 있어 많은 도움을 줄 것으로 기대한다"고 했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr