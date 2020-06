EU 외교수장 "미·중 한쪽 편 들지 않겠다…'유럽의 길' 갈 것"

[아시아경제 임철영 기자] 유럽연합(EU) 외교수장이 미국과 중국 간 분쟁이 격화하고 있는 가운데 양쪽 어느 쪽에도 서지 않겠다고 밝혔다.

15일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 EU 대외정책을 총괄하고 있는 호세프 보렐 EU 외교ㆍ안보 대표는 전날 자신의 공식 웹사이트에 올린 글을 통해 이 같이 전했다.

그는 "미국과 중국의 갈등이 격화하고 편들기 압박이 강해지고 있다"면서도 "그러나 EU는 역경에 굴복하지 않고 우리의 길(My Way)을 갈 것"이라고 언급했다.

협력과 다자주의도 강조했다. 보렐 대표는 "유럽과 미국의 관계는 중요하지만 일방적인 결정에 항상 동의하지는 않는다"면서 "유럽의 길은 협력과 다자주의를 지키는 것"이라고 밝혔다.

보렐 대표의 이 같은 발언은 15일 마이크 폼페이오 미국 국무장관과 EU 27개국 외무장관 화상회의를 앞두고 나온 발언이다. 폼페이오 장관은 EU 27개국에 반중(反中) 전선 동참을 요청할 가능성이 높다.

보렐 대표는 중국에 대해 '체제 경쟁자'로 규정한 EU 집행위원회의 지난해 보고서와 관련해서도 수위를 낮췄다.

보렐 대표는 "EU와 중국 관계는 복잡하고 다면적일 수밖에 없다"면서 "'체제 경쟁자'에서 체제보다는 경쟁자라는 측면이 부각, 이는 체제 경쟁을 벌인다는 의미는 아니다"라고 언급했다.

이어 그는 "국제 정치에서 중국의 위상이 높아진 만큼 긍정적인 의제에 집중해야 한다"면서 "코로나19 대응과 기후변화 대응 등 양측이 협력할 분야가 많다"고 덧붙였다.

