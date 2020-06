강경화 장관, 케냐 외교장관과 통화…코로나19 대응 양·다자 협력 지속키로

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 15일 오후 레이첼 오마모 케냐 외교장관의 요청으로 전화통화를 갖고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응에 대한 의견을 교환했다.

양 장관은 코로나19로 인한 어려움에 대응해 나가는 과정에서 △케냐에 대한 진단키트·마스크 등 우리의 인도적 지원 △우리 국민들의 귀국 지원을 위한 케냐의 협조 사례 등을 통해 긴밀한 양국 관계를 재확인할 수 있었다고 평가했다.

오마모 장관은 “한국 정부와 민간에서 케냐에 코로나19 진단키트 등 방역물자를 적시에 지원해 준 데 대해 감사하다”면서 “이뿐만 아니라 한국이 성공적이고 전문적인 코로나19 대응 경험을 공유해 주어서 케냐의 코로나19 대응에 많은 도움이 되고 있다”고 말했다.

이에 강 장관은 “케냐를 포함한 아프리카 국가들이 코로나19를 극복할 수 있도록 양자 차원의 인도적 지원 및 K-방역 웹세미나 개최 등의 경험 공유를 통해 지원해 나갈 예정”이라고 답했다.

아울러 오마모 장관은 케냐 정부는 코로나19 확산 방지를 위한 사회통제 조치를 시행하고 있다면서 학교 개학 등 한국의 코로나19 상황속 일상 복귀 현황을 문의했고 강 장관은 한국은 철저한 감염자 추적 및 위생 수칙을 준수하면서 등교 및 상업시설 운영을 지속해나가고 있다고 설명했다. 그러면서 코로나19의 완전한 종식과 보건 협력을 위해 앞으로 유엔 등의 국제기구에서 지속적으로 협력해 나가기로 하였습니다.

강 장관은 또한 "코로나19로 인해 이동이 어려운 상황에서도 케냐 정부가 신속하고 적극적으로 협조해 준 덕분에 우리 국민들이 무사히 귀국할 수 있었다"며 케냐내 우리 국민들의 안전에 대한 오마모 장관의 관심을 당부했다.

