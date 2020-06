'#살아있다' 유아인·박신혜 "생존·자유의 메시지, 시대와 만나 힘 생겨"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 유아인, 박신혜가 코로나19(신종 코로나바이러스감염증) 상황 속 영화를 선보이는 남다른 소감을 밝혔다.

15일 오후 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '#살아있다' 언론배급시사회가 열렸다. 이 자리에는 배우 유아인, 박신혜가 참석했다.

이날 공개된 ‘#살아있다’는 최근 코로나19 상황을 연상시킨다는 반응이 나왔다. 유아인은 “많은 분이 상당히 힘든 시간을 보내고 계실 텐데 영화인들도 아주 힘들다. 한 번도 보지 못한 독특한 풍경이 펼쳐져 색다른 느낌이다”라며 “생존과 고립에 대한 영화이자 자유, 탈출에 대한 갈망이 뒤섞인 영화다 보니 이 시국에 대한 생각이 드는 거 같다”고 운을 뗐다.

유아인은 “공교롭게도 영화가 많은 분에 공감을 안기는 지점이 생기지 않았나 생각한다”며 “영화가 만들어지고 관객과 이러한 시기에 만나면서 사회적으로 지니는 운명 같은 성질이 있다. 흥미롭지만 한편 안타깝기도 하다”고 말했다.

그러면서 “모두가 힘든 시간을 보내고 있는 지금, 극장에서 답답함을 해소하고 영화가 주는 느낌을 강렬하게 가져갈 수 있다면 좋겠다”고 당부했다.

이어 유아인은 "극장에서 함께 보는 느낌이 또 다르더라. 영화가 본질적으로 가진 힘인지, 시대가 만들어주는 에너지인지 모르겠다. 영화가 가진 것이 시대와 만나며 또 다른 가치가 생기지 않았나"며 "마지막에 '살아있다', '살아남아야 한다'는 글이 유독 마음에 깊게 박혔다"고 소감을 전했다.

박신혜는 “힘들어하실 분들에게 비록 장르물이긴 하지만 준우와 유빈이 가진 희망처럼 작은 희망을 같이 느껴주시면 좋겠다”고 말했다.

'#살아있다'는 원인불명 증세의 사람들이 공격을 시작하며 통제 불능에 빠진 가운데, 데이터, 와이파이, 문자, 전화 모든 것이 끊긴 채 홀로 아파트에 고립된 이들의 이야기를 그린 생존 스릴러다. 유아인이 생존자 준우 역으로 분해 정체불명의 존재들을 피해 아슬아슬하게 생존해나간다. 박신혜는 정체불명 존재들에 맞서는 또 다른 생존자 유빈 역으로 분해 이제까지 보여주지 않은 색다른 모습을 보여준다.

할리우드 작가 맷 네일러(Matt Naylor)의 원작 시나리오를 바탕으로 각색했다. AFI(American Film Institute) 출신으로 미국에서 활동해온 조일형 감독이 메가폰을 잡았다. 6월 24일 개봉.

사진=롯데엔터테인먼트

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr