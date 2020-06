"마스크 저렴하게 풀렸다"…'간큰 마스크 사기' 미성년자도 3명 가담

[아시아경제 강주희 인턴기자] 가짜 마스크 판매 사이트를 만들어 돈만 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.

대전지방경찰청 사이버수사대는 사기 등 혐의로 A(26)씨 등 7명을 불구속 입건했다고 15일 밝혔다. 이들 가운데 3명은 미성년자인 것으로 확인됐다.

A씨 일당은 지난 3월1일부터 5일간 유명 마스크 업체 홈페이지와 비슷한 사이트를 만들어 83명으로부터 437만원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

A씨 등은 온라인 커뮤니티에 "마스크 저렴하게 풀렸습니다"라는 게시물을 올렸으며, 가짜 사이트 링크를 첨부해 접속을 유도한 것으로 확인됐다.

이를 본 피해자들은 첨부된 사이트에 접속한 뒤 마스크를 주문하고 수량에 맞게 송금을 했으며, 물건은 하나도 받지 못한 것으로 조사됐다.

경찰은 "가짜 사이트를 조기에 발견해 더 큰 피해를 막을 수 있었다"면서 "신용카드로 물품 구매가 어려운 사이트는 의심해봐야 한다"고 전했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr