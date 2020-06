[특징주]에이프로젠제약, 코로나19 기대 속 바이오시밀러 '빅5' 생산능력 부각

[아시아경제 박형수 기자] 에이프로젠제약 에이프로젠제약 003060 | 코스피 증권정보 현재가 2,015 전일대비 185 등락률 +10.11% 거래량 40,426,524 전일가 1,830 2020.06.15 13:15 장중(20분지연) close 주가가 강세다. 골다공증 치료제인 '랄록시펜'이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)을 억제하는 효과가 있다는 결과가 나오면서 주가에 영향을 준 것으로 보인다. 에이프로젠제약 에이프로젠제약 003060 | 코스피 증권정보 현재가 2,015 전일대비 185 등락률 +10.11% 거래량 40,426,524 전일가 1,830 2020.06.15 13:15 장중(20분지연) close 이 라록시펜염산염 성분의 에비라정(라록시펜염산염)에 대한 제조허가를 받았던 것으로 알려지면서 매수 주문이 몰리는 것으로 풀이된다.

15일 오후 1시29분 에이프로젠제약은 전 거래일 대비 10.93% 오른 2030원에 거래되고 있다.

경기도 경제과학진흥원은 이날 질병관리본부 국립보건연구원과 코로나19 바이러스 억제 활성 규명을 위한 공동연구를 통해 세포 수준에서 랄록시펜이 코로나19 바이러스 억제 활성이 있음을 확인했다고 밝혔다.

경기도는 랄록시펜이 코로나 계열 바이러스 억제 활성 효과가 있고 이미 시판 중인 약물로 안전성을 확보한 물질이라는 점에 주목해 지난 3월 임상 연구 지원에 나섰다. 해외 임상 연구 역량을 보유한 도내 랄록시펜 생산 관련 기업을 대상으로 공모를 통해 기술 이전을 추진할 계획이다.

을 포함하는 에이프로젠 그룹이 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 분야에서 두각을 나타내는 점도 긍정 요인으로 꼽혔다. 에이프로젠 그룹은 3700억원을 투자해 충북 오송공장을 준공했다.

에이프로젠은 지난달 26일 오송공장을 준공하면서 연간 240만~288만L의 배양액을 생산할 수 있게 됐다. 배양액은 배양을 완료해 의약품이 포함된 물질을 말한다. 20일 정도인 배양액 추출 전체 과정에서 생산이 가능한 배양액 규모는 24만L다. 36만L인 삼성바이오로직스의 3분의 2가량이다. 글로벌 의약품 수탁생산(CMO) 기업을 보면 삼성바이오로직스와 베링거인겔하임(30만L), 론자(28만L)에 이은 5위권이다. 에이프로젠제약은 바이오시밀러 생산능력 확보를 위해 자금조달을 진행하고 있다.

삼성바이오로직스와 셀트리온 등 바이오시밀러 업체 주가는 올해 국내 증시에서 높은 상승률을 기록하고 있다.

