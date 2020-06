하나금융투자, ‘하나원큐 프로’ 출시

전문성과 편의성을 높이고 국내외 주식 어플리케이션을 통합한 리뉴얼 MTS

[아시아경제 구은모 기자] 하나금융투자는 전문투자자를 포함한 모든 고객들이 이용할 수 있는 신개념 모바일트레이딩시스템(MTS)인 ‘하나원큐 프로’를 선보인다고 15일 밝혔다.

‘하나원큐 프로’는 기존 하나금융투자의 MTS인 ‘1Q MTS’의 업데이트를 통합 반영하고 사용자 중심으로 인터페이스를 대폭 개선해 내놓은 리뉴얼 버전이다. 투자와 관련된 모든 정보를 제공하면서 국내외 주식과 각종 금융상품을 폭넓게 거래할 수 있도록 해 고객들의 편의성을 극대화하면서 전문성을 향상시켰다.

‘하나원큐 프로’는 기존에 분리돼 별도로 운영되고 있던 하나금융투자의 국내주식과 해외주식 매매 어플리케이션을 하나로 통합해 하나의 앱에서 계좌개설부터 모든 주식과 상품의 거래가 가능하도록 했다. 또한 로그인을 하지 않아도 주식과 상품 정보를 확인할 수 있도록 비로그인 기반의 서비스 영역을 확장했다.

최일용 하나금융투자 디지털본부장은 “투자자 개개인의 입맛에 맞는 어플리케이션을 제공하기 위해 멀티채널전략을 적극 활용했다”며 “하나금융투자가 새로 선보이는 ‘하나원큐 프로’는 일반투자자부터 전문투자자의 니즈까지 충족시킬 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

하나금융투자는 ‘하나원큐 프로’ 출시를 기념해 다음달 15일까지 모든 고객을 대상으로 하는 퀴즈 이벤트 ‘도전! 골든벨! 우리의 MTS를 찾아라!’를 진행한다. 하나금융투자 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 마케팅 이용 동의를 하고 퀴즈를 푼 다음 받고 싶은 경품을 골라 신청하면 된다. 이벤트에 응모한 손님에게는 추첨을 통해 LG 트롬 스타일러, LG 퓨리케어360 공기청정기 펫, LG 건조기 듀얼인버터 히트펌프, 스타벅스 모바일 상품권 1만원권, 베스킨라빈스 아이스크림, 하나머니 2000머니 등을 경품으로 제공한다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr