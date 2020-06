박능후 "5월 후 수도권 집단감염 26건…재유행 우려"(상보)

[아시아경제 최대열 기자] 박능후 중앙재난안전대책본부 1차장(보건복지부 장관)은 15일 "5월 이후 주요 집단감염 27건 가운데 26건이 모두 수도권에서 발생했다"면서 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 심각한 상황이라고 평가했다.

박 1차장은 이날 회의에 앞서 "무등록 방문판매업소 발 감염이 수도권 내 중국동포교회 쉼터와 콜센터 등 최소 8곳으로 전파됐다"면서 이 같이 말했다. 서울 관악구에 있는 리치웨이에서 시작한 집단감염이 교회와 콜센터, 어학원 등 다른 소규모 집단으로 번져나가면서 확진자를 늘어나고 있는 점을 우려하고 있는 것이다. 강원과 충남 등 수도권 이외 지역에서도 환자가 나왔다.

특히 이 집단의 경우 앞서 이태원클럽이나 부천 쿠팡물류센터에 비해 고령자가 많아 인명피해가 커질 가능성도 제기된다. 박 1차장은 "최근 2주간 신규환자 가운데 60세 이상 고령자 비율이 약 40%로 고위험군인 고령자 감염이 늘고 있다"며 "어른신이 주로 쓰는 주간보호시설, 요양시설 등을 통해 감염이 확산되고 있고 기저질환이 있는 중ㆍ고령층 중증환자 증가로 치명률이 높아질 것으로 예상돼 크게 우려된다"고 말했다.

수도권 집단감염 확산을 막기 위해 정부는 당초 전날까지 적용키로 했던 강화된 방역조치를 무기한 연장했다. 신규 확진자가 한 자릿수까지 떨어질 때까지다. 노래방이나 유흥주점 등 고위험시설에 대해서는 집한제한 조치를 연장하는 한편 전자출입명부 작성이 의무화된다. 고시원이나 쪽방촌, 함바식당 등 취약시설에 대해서는 지자체와 함께 집중 점검에 나선다. 당분간 환자 증가세가 이어질 것으로 보고 환자 치료를 위한 병상이나 생활치료센터도 점검했다.

박 1차장은 "코로나19 재유행 우려가 높아지고 있다"면서 "방역당국은 환자 발생을 의료체계가 감당할 수 있는 수준으로 억제하도록 노력하는 한편 재유행을 대비해 방역물자, 치료병상, 의료인력 등 치료자원을 안정적으로 확보할 계획"이라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr