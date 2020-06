이마트타운월계점, '플레옐리리코' 명품 피아노 전시

[아시아경제 임혜선 기자] '플레옐리리코' 명품 피아노가 이마트타운 월계점에 등장했다.

쇼팽이 사랑한 피아노로 유명한 ‘플레옐’ 피아노는 전세계에 단 3대 밖에 없을 정도로 희귀한 명품이다. 실제로 이 피아노는 우리나라 외에 러시아와 이탈리아가 소장한 게 전부다.

이마트는 레스케이프 호텔 7층 라이브러리 룸에 소장된 ‘플레옐’ 피아노를 이마트타운 월계점 개점에 맞춰 전격 공수해 왔다고 15일 밝혔다. 사실상 국내 최초의 전시회다. 이마트는 ‘플레옐’ 피아노를 이달 말까지 1층 ‘아트리움’에 전시해 이마트타운월계점을 예술 콘텐츠를 갖춘 복합문화공간으로 자리매김할 계획이라고 밝혔다.

리뉴얼 전 50여평의 아트리움 공간은 상품을 판매하는 물판 행사장 이었다. 하지만 이마트는 전관 리뉴얼을 단행하며 이 공간을 복합문화공간으로 변신시켰다. 단순 쇼핑공간으로서의 기존 대형마트 틀에서 벗어나 체험형, 체류형콘텐츠를 과감히 접목, ‘고객이 다시 가고 싶은 매장’, ‘고객에게 멋진 추억을 제공하는 공간’으로 진화시킨 것이다.

앞으로 ‘아트리움’ 공간은 매달 새로운 콘텐츠로 채워져쇼핑에 재미를 더하고 매장을 찾는 고객에게 즐거움을 줄 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr