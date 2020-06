[아시아경제 온라인이슈팀]

치어리더 조연주가 인형미모를 과시했다.

최근 조연주는 자신의 SNS에 "가자 가자 가즈아 ♥?한화이글스 빠숑빠숑!"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 조연주는 큐티 섹시한 크롭티를 입고 큐티 섹시한 모습으로 시선을 강탈하고 있다.

한편 조연주는 아이돌 그룹 '레드벨벳'의 아이린을 닮은 인형 같은 외모로 큰 인기를 끌고 있다.

