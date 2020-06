"노인학대 피해자 82%는 여성 … 아들·배우자 등 대부분 가족내 학대"

서울시, 지난해 노인학대 신고접수 1963건 … 1년 이상 지속 학대 72%

[아시아경제 조인경 기자] 지난해 학대 피해를 받은 노인 5명 중 4명은 여성인 것으로 나타났다. 학대 행위자는 주로 아들과 배우자였다.

서울시가 15일 '세계 노인학대 예방의 날'을 맞아 시에서 운영하는 노인보호전문기관 3곳의 운영보고서를 바탕으로 분석한 결과, 2019년 서울에서 접수된 노인학대 신고는 총 1963건으로 관련 통계를 처음 작성했던 2005년 590건에 비해 3.3배 증가한 것으로 나타났다.

서울 지역 65세 이상 인구가 147만8600여명인 점을 고려하면 노인인구 만 명당 13.3건의 학대 피해가 발생한 셈이다.

학대 피해노인 중 81.5%는 여성이었으며, 학대 피해노인은 자녀나 배우자와 동거하고 있는 경우가 73.1%였다.

학대 행위자는 남자가 78.3%로 높은 비율을 차지했다. 특히 가족에 의한 학대가 89.1%로, 아들이 37.2%, 배우자가 35.4%, 딸이 11.8% 등의 순이었다. 노인 부부로만 구성된 가구의 경우 노노(老老) 학대도 우려되는 상황이다.

노인학대는 가정 내에서 벌어진 학대가 92.3%였으며, 학대 피해노인 중 67.5%는 한 달에 한 번 이상(매일, 1주일에 한번 이상, 1달에 한번 이상 포함) 학대피해에 노출된 것으로 나타나 일회성보다는 지속적으로 발생하는 경향을 보였다.

학대가 지속된 기간은 '5년 이상'이 전체의 38.5%, '1년 이상 5년 미만'이 33.6%, '1개월 이상 1년 미만'이 15.0% 순이었다. 1년 이상 지속되는 경우가 72.1%로 학대가 한 번으로 그치는 것이 아니라 반복·지속적으로 일어나고 있음을 알 수 있다.

지난해의 경우 학대 사례 자체는 535건인 반면, 학대 유형은 총 2142건으로 중복 행위가 많았다. 이 중 정서적 학대가 49.2%, 신체적 학대가 40.3%로 대부분 신체적 학대와 정서적 학대가 동시에 발생했다.

서울시는 고령화가 가속화되는 가운데 건강이 취약한 노인, 또는 신체?인지 기능이 약화된 노인이 증가하고 있어 이로 인한 복합적인 노인학대 문제가 발생하고 있다고 분석했다.

서울인구 중 65세 이상 인구 비율은 2005년 7.2%에서 지난해 15.2%로 8.0%포인트 증가했으며, 65세 이상 인구 중 85세 이상인 후기노인 비율도 같은 기간 5.8%에서 8.6%로 높아졌다. 후기노인은 사회와 가족의 부양 의존도가 높기 때문에 부양부담자의 스트레스나 부담을 가중시켜 학대로 이어질 가능성이 높다는 게 전문가들의 설명이다.

정진우 서울시 복지기획관은 "현재 신고 중심의 정책을 지역사회 기반 중심의 노인학대 예방 체계로 전환할 필요가 있다"며 "기존의 제도를 되짚어보고 보완이 필요한 부분은 개선해 노인학대 없는 서울을 만들도록 노력하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr