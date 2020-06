13일 광주 지방공무원 시험, 유덕중에서 동명중으로 ‘변경’

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 의심 환자가 12일 발생한 가운데 광주광역시가 13일 치러지는 ‘제1회 광주광역시 지방직 공무원 임용 필기시험’ 장소를 일부 변경했다.

이용섭 광주광역시장은 12일 오후 코로나19 긴급브리핑을 통해 “13일 치러지는 공무원 필기시험 예정 장소인 유덕중학교에서 코로나19 확진자가 발생함에 따라 동명중학교로 시험장소를 변경한다”고 밝혔다.

광주지역에서는 이날 유덕중학교에서 코로나19 감염 의심환자가 발생, 3차 검사가 진행 중이다. 결과는 이날 오후 8시께 나올 예정이다.

시는 대상자들에게 전화와 문자로 시험 장소 변경을 통보할 예정이다.

이용섭 시장은 “검사의뢰한 학생들이 음성으로 최종 확정되더라도 완전차단을 위해 시험장소 변경하니 이해해 달라”며 “"수험생들이 불편하겠지만 이해해주길 바란다”고 말했다.

