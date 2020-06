6월 12일 코스피, 44.48p 내린 2132.30 마감(2.04%↓)

2020년 06월 12일 코스피 지수는 44.48p (2.04%) 하락한 2132.30로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 진흥기업2우B 진흥기업2우B | 코스피 증권정보 현재가 16,000 전일대비 300 등락률 +1.91% 거래량 31,736 전일가 15,700 2020.06.12 15:30 장마감 close , 깨끗한나라우 깨끗한나라우 004545 | 코스피 증권정보 현재가 27,750 전일대비 6,400 등락률 +29.98% 거래량 462,554 전일가 21,350 2020.06.12 15:30 장마감 close , 깨끗한나라우 깨끗한나라우 | 코스피 증권정보 현재가 27,750 전일대비 6,400 등락률 +29.98% 거래량 462,554 전일가 21,350 2020.06.12 15:30 장마감 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 KG동부제철 KG동부제철 016380 | 코스피 증권정보 현재가 16,500 전일대비 3,050 등락률 -15.60% 거래량 689,855 전일가 19,550 2020.06.12 15:30 장마감 close , KG동부제철우 KG동부제철우 016385 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 36,000 등락률 -22.29% 거래량 20,225 전일가 161,500 2020.06.12 15:30 장마감 close , 일양약품 일양약품 007570 | 코스피 증권정보 현재가 68,500 전일대비 11,200 등락률 -14.05% 거래량 2,631,908 전일가 79,700 2020.06.12 15:30 장마감 close 입니다.

