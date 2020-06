6월 3일 코스피, 59.81p 오른 2147.00 마감(2.87%↑)

2020년 06월 03일 코스피 지수는 59.81p (2.87%) 상승한 2147.00로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 5,720 전일대비 1,320 등락률 +30.00% 거래량 11,486,159 전일가 4,400 2020.06.03 15:30 장중 close , 고려제강 고려제강 002240 | 코스피 증권정보 현재가 19,500 전일대비 4,500 등락률 +30.00% 거래량 1,009,875 전일가 15,000 2020.06.03 15:30 장중 close , 삼성중공우 삼성중공우 010145 | 코스피 증권정보 현재가 92,000 전일대비 21,200 등락률 +29.94% 거래량 110,097 전일가 70,800 2020.06.03 15:30 장중 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 비케이탑스 비케이탑스 030790 | 코스피 증권정보 현재가 7,010 전일대비 780 등락률 -10.01% 거래량 501,449 전일가 7,790 2020.06.03 15:30 장중 close , 두산솔루스 두산솔루스 336370 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 2,850 등락률 -6.53% 거래량 1,626,191 전일가 43,650 2020.06.03 15:30 장중 close , 두산솔루스 두산솔루스 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 2,850 등락률 -6.53% 거래량 1,626,191 전일가 43,650 2020.06.03 15:30 장중 close 입니다.

