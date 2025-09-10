'회계처리 위반' 일양약품·에스케이에코플랜트에 감사인 지정 조치

금융위원회 증권선물위원회는 10일 제16차 회의를 열고 회계처리 기준을 위반해 재무제표를 작성·공시한 일양약품과 에스케이에코플랜트에 대해 과징금, 감사인지정 등의 조치를 의결했다고 밝혔다.

상장법인인 일양약품 일양약품 007570 | 코스피 증권정보 현재가 13,050 전일대비 10 등락률 +0.08% 거래량 22,452 전일가 13,040 2025.09.10 15:30 기준 관련기사 일양약품, '도담도담 트리플비타액' 유튜브 광고 론칭[특징주]일양약품, '백혈병 치료제 주가조작 의혹' 무혐의에 급등'약국 갑질' 의혹에 고차방정식으로 변한 '다이소 건기식' 논란 전 종목 시세 보기 close 은 2015년 3월 결산기부터 2023년 12월 결산기까지 연결대상 종속회사가 아닌 회사를 연결대상에 포함해 연결재무제표를 작성함으로써 연결당기순이익 및 연결자기자본 등을 과대계상해온 것으로 파악됐다. 또한 감사인에게 위조서류를 제출하는 등 정상적인 외부감사도 방해했다.

이에 따라 증선위는 감사인 지정 3년과 함께 공동 대표이사 2인, 담당임원을 상대로 해임권고 및 직무정지 6개월의 조치를 내렸다. 아울러 이들을 검찰에 통보했다. 회사 및 회사 관계자 3인에 대한 과징금 규모는 향후 금융위에서 최종 결정될 예정이다.

비상장법인인 에스케이에코플랜트 역시 연결재무제표 작성 시 수익인식 기준 검토를 소홀히 해 종속회사의 매출을 과대계상함으로써 연결당기순이익 및 연결자기자본을 과대계상한 사실이 드러났다. 과대계상 규모는 2022년 1506억원, 2023년 4647억원 등이다.

증선위는 과징금 조치와 함께 감사인 지정 2년, 담당임원에 대한 면직권고 및 직무정지를 의결했다.

이와 함께 에스케이에코플랜트의 감사인으로서 감사절차를 소홀히 한 삼정회계법인에 대해서는 해당 기업에 대한 감사업무를 2년 제한하고, 손해배상공동기금 추가 적립 20% 조치를 내렸다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



