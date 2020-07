2020년 07월 02일 코스피 지수는 28.67p (1.36%) 상승한 2135.37로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 KG동부제철우 KG동부제철우 016385 | 코스피 증권정보 현재가 143,000 전일대비 33,000 등락률 +30.00% 거래량 9,936 전일가 110,000 2020.07.02 15:30 장중 close , 미래에셋 코스피 양매도 5% OTM ETN 미래에셋 코스피 양매도 5% OTM ETN | 코스피 증권정보 현재가 9,035 전일대비 25 등락률 +0.28% 거래량 8 전일가 9,010 2020.07.02 15:07 장중 close , YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 3,845 전일대비 885 등락률 +29.90% 거래량 36,222,735 전일가 2,960 2020.07.02 15:30 장중 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 SK네트웍스우 SK네트웍스우 001745 | 코스피 증권정보 현재가 225,000 전일대비 96,000 등락률 -29.91% 거래량 142,270 전일가 321,000 2020.07.02 15:30 장중 close , SK디스커버리우 SK디스커버리우 006125 | 코스피 증권정보 현재가 30,500 전일대비 12,500 등락률 -29.07% 거래량 371,549 전일가 43,000 2020.07.02 15:30 장중 close , 율촌화학 율촌화학 | 코스피 증권정보 현재가 14,650 전일대비 150 등락률 +1.03% 거래량 46,982 전일가 14,500 2020.07.02 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr