제넥신, 코로나19 DNA백신 'GX-19' 임상 1/2a상 승인

[아시아경제 김흥순 기자] 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 79,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 79,200 2020.06.11 15:30 장마감 close 은 식품의약품안전처로부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 후보물질 'GX-19'의 임상 1/2a상 승인을 받았다고 11일 밝혔다.

제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 79,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 79,200 2020.06.11 15:30 장마감 close 은 건강한 성인 40명에게 두 가지 용량의 후보물질을 투여하는 임상 1상을 진행한 후 2a상에서 한 가지 용량을 총 150명에 투여해 안전성과 항체 형성 효과를 평가할 예정이다.

GX-19는 지난 3월 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 79,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 79,200 2020.06.11 15:30 장마감 close , 바이넥스 바이넥스 053030 | 코스닥 증권정보 현재가 14,150 전일대비 50 등락률 -0.35% 거래량 8,812,496 전일가 14,200 2020.06.11 15:30 장마감 close , 국제백신연구소(IVI), 제넨바이오 제넨바이오 072520 | 코스닥 증권정보 현재가 2,405 전일대비 40 등락률 +1.69% 거래량 21,682,912 전일가 2,365 2020.06.11 15:30 장마감 close , 카이스트, 포스텍 등으로 꾸려진 컨소시엄에서 개발한 코로나19 DNA 백신이다.

DNA 백신은 독성을 약화한 바이러스를 몸에 주입하는 기존 백신과 달리 바이러스 항원을 만들어 낼 수 있는 유전자를 인체에 투여해 면역반응을 유도하는 백신이다. 코로나19 바이러스 표면에 있는 단백질을 만들어내도록 재조합한 DNA를 인체에 주입하는 방식이다.

제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 79,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 79,200 2020.06.11 15:30 장마감 close 은 앞으로 3개월 이내에 임상 1상 단계를 완료할 예정이다. 올 하반기에는 국내뿐만 아니라 코로나19 유행이 심각한 나라를 대상으로 다국가 임상 2상을 진행할 계획이다.

