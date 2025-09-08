본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

바이오헬스

바이넥스, 208억 CMO 생산 계약…역대 최대 규모

정동훈기자

입력2025.09.08 09:43

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

바이넥스 는 8일 글로벌 바이오 기업과 208억원 규모의 바이오시밀러 생산 계약을체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 단일 품목 기준 역대 최대 규모로, 최근사업연도 매출의 16.01%, 바이오 의약품 CDMO(위탁개발생산) 매출의 45.61%에 해당한다.

바이넥스, 208억 CMO 생산 계약…역대 최대 규모
AD
원본보기 아이콘

회사는 이번 계약을 통해 해당 제품을 올해 12월부터 본격 생산해 내년 내 전량을 공급할 예정이다.


바이넥스는 미국 FDA(식품의약국)와 유럽 EMA(의약품청) 실사를 모두 성공적으로 통과하며, 세계적 수준의 생산 및 품질 관리 체계를 입증했다. 최근 글로벌제약·바이오 기업과의 대규모 생산 계약을 연이어 수주하며, 글로벌 CDMO 파트너로서 입지도 빠르게 강화하고 있다.

또한, 바이오 USA 2025, 인터팩스 윅스 도쿄 2025 등 글로벌 주요 전시회에 적극적으로 참여해, 해외 파트너십 확대와 네트워킹에 주력하며 시장 개척에도 속도를 내고 있다.


바이넥스 관계자는 "이번 대규모 계약은 미국·유럽 시장 진출을 본격화하는 신호탄일 뿐 아니라, 글로벌 수주가 연이어지는 성장 모멘텀을 보여주는 사례"라며 "앞으로도 지속적인 성장을 이어가겠다"고 강조했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린 올영 라운지[럭셔리월드] "70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"백화점 VIP라운지 안부럽다"…올영서 70만원 쓴 2030 줄 세운 '이곳'

메르세데스-벤츠 회장 "한국, 정말 중요한 시장…11월 방한할 것"

"나도 저속노화 할래"…가격 두 배인데 매출 폭발한 '건강빵'

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

'블핑 리사와 셀카' 올린 사업가, 논란 왜?

'실리콘 포토닉스' 선점 나선 TSMC…"특허 출원 인텔 2배 이상"

파운드리 전유물서 D램으로…'하이 NA EUV' 초미세 공정 경쟁 불붙었다

새로운 이슈 보기