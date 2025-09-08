바이넥스, 208억 CMO 생산 계약…역대 최대 규모

바이넥스 바이넥스 053030 | 코스닥 증권정보 현재가 18,260 전일대비 630 등락률 +3.57% 거래량 1,111,429 전일가 17,630 2025.09.08 10:08 기준 관련기사 [특징주]바이넥스, 158억 규모 바이오의약품 제조 공급계약에 강세[클릭 e종목]"바이넥스, 바이오 CMO 기업 진화 중…'매수' 제시"[클릭 e종목]"바이넥스, 미국 생물보안법 수혜" 전 종목 시세 보기 close 는 8일 글로벌 바이오 기업과 208억원 규모의 바이오시밀러 생산 계약을체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 단일 품목 기준 역대 최대 규모로, 최근사업연도 매출의 16.01%, 바이오 의약품 CDMO(위탁개발생산) 매출의 45.61%에 해당한다.

회사는 이번 계약을 통해 해당 제품을 올해 12월부터 본격 생산해 내년 내 전량을 공급할 예정이다.

바이넥스는 미국 FDA(식품의약국)와 유럽 EMA(의약품청) 실사를 모두 성공적으로 통과하며, 세계적 수준의 생산 및 품질 관리 체계를 입증했다. 최근 글로벌제약·바이오 기업과의 대규모 생산 계약을 연이어 수주하며, 글로벌 CDMO 파트너로서 입지도 빠르게 강화하고 있다.

또한, 바이오 USA 2025, 인터팩스 윅스 도쿄 2025 등 글로벌 주요 전시회에 적극적으로 참여해, 해외 파트너십 확대와 네트워킹에 주력하며 시장 개척에도 속도를 내고 있다.

바이넥스 관계자는 "이번 대규모 계약은 미국·유럽 시장 진출을 본격화하는 신호탄일 뿐 아니라, 글로벌 수주가 연이어지는 성장 모멘텀을 보여주는 사례"라며 "앞으로도 지속적인 성장을 이어가겠다"고 강조했다.





