“걸으면 행복이 와요” ‥ 부산 범시민 걷기 캠페인

부산시, 자치구·군 확대 매월 11일 ‘워킹데이’ 행사 열어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 생활 속 걷기 실천으로 보행문화를 확산하는 워킹데이 캠페인이 부산 전역으로 확대된다.

부산시는 지난달 11일 워킹데이 홍보캠페인을 시범적으로 보인 데 이어 이번 달부터는 생활 속 보행문화 확산으로 붐업을 위해 자치구·군까지 확대 시행한다고 11일 밝혔다.

‘워킹데이’는 부산시민이 한 달에 한 번, 매월 11일 생활 속 걷기를 실천하자는 뜻으로 열리는 범시민 캠페인이다. 다리를 형상화해 ‘11’이란 날짜를 행사 날로 정했다.

시는 6월 워킹데이를 맞아 11일 오전 8시 시청 1층 로비에서 직원과 시민을 대상으로 워킹데이 홍보캠페인을 벌이고, 서구 등 7개 구에서도 워킹데이 홍보캠페인에 적극 참여키로 했다.

부산시는 6월 중 워킹데이 자치구·군 캠페인 동시 시행을 발판삼아 매월 11일 워킹데이에 자치구·군과 함께 다채롭고 흥미로운 캠페인 기획과 걷기 활동 등을 연계해 부산시민의 생활 속 보행문화 확산을 꾀할 계획이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “코로나19 확산 우려가 완전히 불식된 상황은 아니나, 걷기를 통한 건강증진과 면역력 증강을 통해 지역사회의 활력을 높이고자 한다”라며, “하지만 여러 명이 모여서 걷을 때에는 ‘걷기수칙 3·3·3’을 꼭 지키면서 걸어줄 것을 당부한다”고 말했다.

