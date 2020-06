오리온, ‘오리온젤리 사워꿈틀이’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 오리온이 기존 왕꿈틀이 모양에 새콤달콤하면서도 짜릿한 신맛을 더한 ‘오리온젤리 사워(SOUR)꿈틀이’를 출시했다고 11일 밝혔다.

사워꿈틀이는 쫀득한 식감과 과일의 상큼한 맛을 살리기 위해 30%의 생과즙이 함유된 기존 왕꿈틀이에 ‘비타C’가 가미된 사워 파우더로 코팅해 신맛을 강화했다. 오리온은 젤리 제품의 인기가 높아지는 가운데 젤리의 주 소비층인 1020세대들의 기호가 다양해지며 색다른 맛의 젤리를 찾는 것에 착안, 신맛 계열의 젤리를 라인업에 추가했다. 새콤달콤한 맛과 어울리는 과일인 자두, 파인애플 등 두 가지 맛을 한 봉지에 담아 골라먹는 재미도 느낄 수 있다. 67g 규격 제품과 56g 3개들이 번들 제품 2종으로 판매된다.

1994년 선보인 왕꿈틀이는 길게 늘여 먹는 재미가 있는 꿈틀이 모양 젤리에 2배 큰 왕꿈틀이를 더 해 넣는 등 펀 요소를 가미해 재미와 맛을 동시에 제공하면서 오랜 기간 사랑 받고 있다. 기존 오리지널 왕꿈틀이와 콜라맛 대왕꿈틀이에 이어 사워꿈틀이를 출시하며 라인업을 확대해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr