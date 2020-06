정은경 "감염 연결고리를 끊지 못하면 대규모 유행 가능성"

[아시아경제 조성필 기자] 방역당국이 수도권을 중심으로 잇따르고 있는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 대유형으로 번질 가능성이 있다고 우려를 나타냈다.

정은경 중앙방역대책본부(방대본) 본부장은 10일 오후 충북 오송 질병관리본부에서 열린 정례 브리핑에서 "최근 인구가 밀집된 수도권을 중심으로 지속적인 집단감염이 전파되고 있다"면서 "이 연결고리를 끊지 못하면 대규모 유행 가능성도 배제할 수 없는 조심스러운 상황"이라고 말했다.

정 본부장은 연쇄적으로 퍼지는 'n차 전파'에 대한 우려를 표명하면서 "코로나19의 잠복기가 4일 정도로 짧고 환자 한 명이 생기고 그다음 환자가 발병할 때까지의 기간(세대기)도 3일 정도인데 이 안에 접촉자를 찾아 격리하지 못하면 2차 전파, 3차 전파가 일어나게 된다"고 설명했다.

그는 이어 "당국이 추가 전파를 봉쇄하기 위해, 또 전파 속도를 따라잡고자 접촉자를 광범위하게 보고 검사·격리를 진행하고 있지만 환자를 인지하는 시점이 늦어 집단발병이 이어지고 있다"면서 "조금이라도 증상이 있으면 바로 업무를 중단하고 신속하게 검사를 받아달라"고 당부했다.

방대본에 따르면 서울 관악구 건강용품 방문판매업체 '리치웨이'와 관련한 집단감염이 중국동포교회, 엔비에스 파트너스, SJ투자회사 콜센터 등으로 전파되면서 이날 정오 기준 누적 확진자는 93명으로 늘어났다. 또 서울 양천구 탁구장과 관련해서는 확진자가 3명 추가되면서 총 54명으로 집계됐다.

정 본부장은 "전화 진료 등을 통해 정기 진료를 받는 등 만성질환 치료를 챙기고 건강 관리를 위해 집에서 체조 등의 운동을 하고, 한산한 시간대와 장소에서 주기적으로 걷기, 산책 등을 해서 건강을 유지해달라"고 전했다.

정 본부장은 전 세계적인 코로나19 유행 상황이 더 악화하고 있으며 감염병의 유행도 장기화할 것이라고 내다봤다.

전 세계 확진자는 이미 710만명을 넘었고 사망자는 누적 40만명 이상이 됐다는 설명이다. WHO(세계보건기구) 발표를 보더라도 이달 8일 신규 확진자 수는 13만여명에 달해 최고치를 기록했다.

정 본부장은 "많은 국가에서 '사회적 거리두기'나 '사회적 봉쇄'를 완화하면서 다시 유행이 커지는 양상"이라며 "우리나라도 '생활속 거리두기'(생활방역)로 전환하면서 특히 수도권을 중심으로 집단발생이 지속되고 있어 일상생활 속에서 방역수칙을 정착하고 제도화하는 것이 어려운 것임을 다시 실감하고 있다"고 말했다.

그는 "백신이 도입되기 전까지 코로나19를 단기간에 종식하기는 어렵다"면서 "방역당국의 목표도 백신 등 근본적인 해결방안이 마련될 때까지 사회적 거리두기와 개인방역수칙 준수 등을 통해 우리의 의료체계·방역체계·사회시스템이 감당 가능한 수준으로 발생 규모와 유행 속도를 억제해 나가는 것"이라고 덧붙였다.

