정 총리 "봉오동 영웅 연대정신으로 코로나19 위기 극복"

"촛불혁명, 나라 되찾겠다는 독립정신의 표출…新 100년 만들어가야"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 7일 "100년 전 선열들의 위대한 정신을 본받아 대한민국의 새로운 100년을 함께 만들어가야 하겠다"고 말했다.

정 총리는 이날 전쟁기념관에서 열린 봉오동 전투 전승 100주년 기념식 축사를 통해 "위기 속에서도 '연대와 협력'의 끈을 놓지 않고, '희생과 헌신'을 마다하지 않았던 봉오동 영웅들의 숭고한 정신은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)라는 유례없는 어려움을 겪고 있는 우리에게 용기와 희망을 주고 있다"며 이같이 밝혔다.

봉오동 전투는 홍범도, 최진동, 안무 등이 이끈 대한북로독군부의 한국 독립군 연합 부대가 1920년 6월7일 중국 지린성 왕칭현 봉오동에서 일본군 제19사단의 월강추격대대를 무찌르고 대승한 전투다.

정 총리는 "어제의 농부가 오늘의 독립군이 돼 위대한 승리를 쟁취한 것이다. 평범한 백성들이 써 내려간 승리의 역사였다"며 "우리 독립운동사에 영원히 기록되기에 마땅한 분들"이라고 설명했다.

이어 "선열들의 독립정신은 6.25전쟁 후 나라를 일으키는 힘이 됐고, 1980년대 민주화운동의 뿌리가 됐다"며 "2016년의 촛불혁명도 백성이 나라를 되찾고 바로 세우겠다는 독립정신의 표출이었다"고 강조했다.

정 총리는 "선열들의 희생과 공헌에 더 세심하게 예우하겠다"며 "홍범도 장군의 유해를 국내로 모셔오는 일에도 최선을 다하겠다"고 언급했다.

아울러 "정부는 1920년에 시작된 무장독립투쟁의 역사를 자랑스러운 우리 국군의 역사로 기록하겠다"며 "대한민국 임시정부기념관과 효창공원의 독립기념공간 건립을 차질없이 추진해 독립운동의 역사와 정신을 후세에 전하겠다. 청산리전투 전승 100주년 기념식도 잘 준비하겠다"고 약속했다.

