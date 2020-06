외국인, 5주만에 순매수 전환…코스피·코스닥 모두 '사자'

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 5주만에 '사자'세로 돌아섰다. 모처럼 코스피와 코스닥 모두에서 순매수를 기록했다.

7일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 1일부터까지 5일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 4344억원을 순매수했다. 유가증권시장에서 2435억원을, 코스닥시장에서는 1909억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,500 전일대비 900 등락률 +1.65% 거래량 22,743,629 전일가 54,600 2020.06.05 15:30 장마감 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 2463억원 순매수했다. 뒤이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 256,500 전일대비 9,500 등락률 +3.85% 거래량 2,899,453 전일가 247,000 2020.06.05 15:30 장마감 close 을 1651억원 사들였다. 이밖에 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 434,000 전일대비 16,500 등락률 +3.95% 거래량 865,564 전일가 417,500 2020.06.05 15:30 장마감 close (1069억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 665,000 전일대비 15,000 등락률 +2.31% 거래량 326,076 전일가 650,000 2020.06.05 15:30 장마감 close (518억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 2,500 등락률 +2.30% 거래량 2,128,094 전일가 108,500 2020.06.05 15:30 장마감 close (467억원), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 130,500 전일대비 100 등락률 -0.08% 거래량 1,835,501 전일가 130,600 2020.06.05 15:30 장마감 close (329억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 35,000 전일대비 350 등락률 +1.01% 거래량 2,397,235 전일가 34,650 2020.06.05 15:30 장마감 close (283억원), 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 83,200 전일대비 1,300 등락률 +1.59% 거래량 610,885 전일가 81,900 2020.06.05 15:30 장마감 close (272억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 175,000 전일대비 2,000 등락률 +1.16% 거래량 277,550 전일가 173,000 2020.06.05 15:30 장마감 close (270억원), 휠라홀딩스 휠라홀딩스 081660 | 코스피 증권정보 현재가 42,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 923,963 전일가 42,800 2020.06.05 15:30 장마감 close (268억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 231,000 전일대비 1,500 등락률 -0.65% 거래량 1,061,922 전일가 232,500 2020.06.05 15:30 장마감 close )였다. 외국인은 지난 주 네이버를 1058억원 순매도했다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 95,200 전일대비 200 등락률 +0.21% 거래량 2,698,771 전일가 95,000 2020.06.05 15:30 장마감 close 를 487억원 팔았다. 이밖에 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 38,050 전일대비 1,050 등락률 +2.84% 거래량 2,412,060 전일가 37,000 2020.06.05 15:30 장마감 close (453억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 371,500 전일대비 1,000 등락률 +0.27% 거래량 648,486 전일가 370,500 2020.06.05 15:30 장마감 close (442억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,401,000 전일대비 2,000 등락률 -0.14% 거래량 33,992 전일가 1,403,000 2020.06.05 15:30 장마감 close (426억원), 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,730 전일대비 170 등락률 -2.46% 거래량 48,393,444 전일가 6,900 2020.06.05 15:30 장마감 close (394억원), 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 55,600 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 440,532 전일가 55,500 2020.06.05 15:30 장마감 close (385억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 900 등락률 +1.03% 거래량 348,995 전일가 87,400 2020.06.05 15:30 장마감 close (364억원), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 193,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 210,405 전일가 193,000 2020.06.05 15:30 장마감 close (331억원), 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 증권정보 현재가 6,960 전일대비 170 등락률 +2.50% 거래량 7,492,586 전일가 6,790 2020.06.05 15:30 장마감 close (313억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인 귀환에 대한 기대감이 점차 커지고 있다. 김후정 유안타증권 연구원은 "두 달 넘게 이어지던 외국인 순매도는 5월말부터 변화의 조짐이 나타나고 있다"면서 "코스피가 2100선을 넘어서면서 외국인 순매수가 나타나고 있는데 이는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산 속도가 줄어들면서 경제 재개에 대한 기대감이 높아지고 달러가 약세로 돌아서고 있기 때문"이라고 분석했다. 김 연구원은 "세계 각국이 경제 정상화를 위해 보조금 지급 등 유동성을 확대한 것도 외국인 수급에 긍정적으로 작용했다"고 덧붙였다.

