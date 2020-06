코스닥 2180선으로 마감…코스닥 750선 '코앞'

[아시아경제 금보령 기자] 5일 코스피가 상승세를 이어가며 2180선을 돌파했다.

이날 코스피는 전거래일 대비 30.69포인트(1.43%) 오른 2181.87로 장을 마쳤다.

코스피는 전장 대비 0.01포인트(0.00%) 하락한 2151.17로 개장해 장중 한때 2130선까지 떨어졌으나 오전 10시 이후 꾸준히 상승세를 그리며 2180선에 도달했다.

유가증권시장에서는 개인과 외국인이 각각 3300억원, 759억원을 순매도했고, 기관이 4198억원을 순매수했다.

업종을 나눴을 때 의약품(3.43%), 유통업(1.68%) 등은 상승했고, 통신업(0.95%), 철강·금속(0.42%) 등은 하락했다.

시가총액 10위 기업 중 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 231,000 전일대비 1,500 등락률 -0.65% 거래량 982,715 전일가 232,500 2020.06.05 15:30 장마감 close (0.65%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,401,000 전일대비 2,000 등락률 -0.14% 거래량 33,874 전일가 1,403,000 2020.06.05 15:30 장마감 close (0.14%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 3,000 등락률 -1.18% 거래량 1,000,548 전일가 254,000 2020.06.05 15:30 장마감 close (1.18%) 등이 내렸고, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,500 전일대비 900 등락률 +1.65% 거래량 22,402,378 전일가 54,600 2020.06.05 15:30 장마감 close (1.65%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 90,400 전일대비 2,700 등락률 +3.08% 거래량 3,981,324 전일가 87,700 2020.06.05 15:30 장마감 close (3.08%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 665,000 전일대비 15,000 등락률 +2.31% 거래량 324,155 전일가 650,000 2020.06.05 15:30 장마감 close (2.31%) 등이 올랐다.

코스닥도 전장보다 6.94포인트(0.93%) 오른 749.31로 마감했다.

코스닥은 전거래일 대비 1.28포인트(0.17%) 오른 743.65로 개장한 뒤 잠시 하락세를 보였으나 이내 자리를 되찾고 강세를 이어갔다.

코스닥시장에서는 개인과 기관이 각각 124억원, 682억원을 순매도했고, 외국인이 985억원을 순매수했다.

업종별로 보면 정보기기(1.18%), 음식료·담배(1.09%), 오락·문화(0.76%) 등이 올랐고, 인터넷(0.48%), 섬유·의류(0.94%) 등이 내렸다.

코스닥시장에서는 시가총액 상위 기업 가운데 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 117,000 전일대비 2,300 등락률 +2.01% 거래량 1,333,997 전일가 126,100 2020.06.05 15:30 장마감 close (2.01%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 243,700 전일대비 26,400 등락률 +12.15% 거래량 887,464 전일가 217,300 2020.06.05 15:30 장마감 close (12.15%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 201,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 201,800 2020.06.05 15:30 장마감 close (2.58%) 등이 상승했고, 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 106,300 전일대비 200 등락률 -0.19% 거래량 807,531 전일가 106,500 2020.06.05 15:30 장마감 close (0.19%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 130,500 전일대비 100 등락률 -0.08% 거래량 1,806,752 전일가 130,600 2020.06.05 15:30 장마감 close (0.08%) 등이 하락했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr