라파스, 알츠하이머형 치매 마이크로니들 패치 임상 1상 계획 승인

[아시아경제 유현석 기자] 라파스 라파스 214260 | 코스닥 증권정보 현재가 14,850 전일대비 150 등락률 +1.02% 거래량 97,436 전일가 14,700 2020.05.26 13:49 장중(20분지연) close 는 지난 22일 식품의약처가 도네페질을 마이크로 니들을 통해 전달하는 치매치료 패치 BR4002에 대한 임상1상에 대한 계획을 승인(Investigational New Drug Application, IND) 했다고 26일 밝혔다. 라파스는 보령제약과 공동으로 개발하고 있다.

