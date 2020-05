끊이지 않는 연인·부부간 폭력 범죄…근절 대책 없나

E 씨는 지난달 청와대 국민청원 게시판에 '분당구에서 발생한 방화 살인 사건의 피의자 이 모 씨의 진상규명 및 엄벌을 촉구합니다'라는 제목의 글을 올리고 "C 씨는 물리적 폭행만 없었을 뿐 혼인 기간 내내 D 씨에게 경제적, 정신적 학대와 과도한 가사노동 등의 심각한 가정폭력을 가했다"고 피해를 호소하기도 했다.

범행 당시 C 씨는 D 씨와 함께 있던 의붓딸 E(34) 씨가 자신의 말을 듣지 않았다며 E 씨에게 휘발유를 뿌리는 등 폭행한 것으로 조사됐다.