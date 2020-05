[굿모닝 증시] 미·중 갈등 우려 속 2000선 뚫은 코스피…"경제 정책 기대감 커"

치료제에 이어 백신 개발이 진전을 보이고 미국 내 코로나19 피해가 가장 심했던 뉴욕도 경제 정상화에 나섰다는 점을 고려하면 앞으로 긍정적인 투자심리가 이어질 것으로 보인다. 수혜가 기대되는 업종으로는 IT, 커뮤니케이션 서비스 등이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.