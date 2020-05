나노젠, 베트남 정부로부터 코로나19 백신 독점 연구개발 기관 선정

[아시아경제 유현석 기자] 넥스트사이언스 넥스트사이언스 003580 | 코스피 증권정보 현재가 6,710 전일대비 10 등락률 +0.15% 거래량 137,893 전일가 6,700 2020.05.21 10:26 장중(20분지연) close 가 투자한 동남아시아국가연합(ASEAN) 내 유일한 바이오시밀러 기업인 나노젠은 베트남 과학기술부(Ministry of Science and Technology)로부터 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 개발 관련 독점 연구개발 기관으로 선정 (과제명:재조합단백질 기술 응용 바이러스유사체 기반 COVID-19 백신 생산)됐다고 21일 밝혔다.

