HLB글로벌 HLB글로벌 close 증권정보 003580 KOSPI 현재가 1,984 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,945 2026.03.12 개장전(20분지연) 관련기사 더본코리아 등 68개사 5억6200만주 내달 의무보유등록 해제 김재철 동원그룹 명예회장, 경영에세이 '인생의 파도를 넘는 법' 출간 식품사 회장님 수십억 '연봉잔치'에 직원들은 한숨 전 종목 시세 보기 자회사 HLB라이프케어는 개인용 체내 연속혈당측정기(CGM) '피코링'이 식품의약품안전처로부터 3등급 의료기기로 허가를 받았다고 12일 밝혔다.

체내연속혈당기 피코링. HLB라이프케어 AD 원본보기 아이콘

연속혈당측정기는 기존 당뇨 관리 기기를 넘어 개인 건강 관리와 웰니스 데이터 관리 도구로 활용 범위가 확대되며 관련 시장도 빠르게 성장하고 있다. 이번 허가는 HLB라이프케어가 인공지능(AI) 기반 디지털 헬스케어 플랫폼 기업으로 도약하기 위한 첫 성과라는 점에서 의미가 있다.

피코링은 초소형 스마트 연속혈당측정기다. 100원짜리 동전보다 작은 크기와 각설탕 1개 무게보다 가벼운(2.16g)의 초소형 센서를 적용해 일상생활에서도 부담 없이 착용할 수 있도록 설계됐다.

한 번 부착하면 최대 15일간 채혈 없이 24시간 실시간으로 혈당 수치를 측정하며, 혈당 데이터는 1분 단위로 블루투스를 통해 사용자의 휴대폰에 설치된 피코링 앱으로 자동 전송된다 또한 피코링은 MARD 8.66% 수준의 높은 측정 정확도를 구현했다. MARD는 측정값과 실제 혈당값 간 차이를 나타내는 지표로, 수치가 낮을수록 정확도가 높은 것으로 평가된다.

HLB라이프케어는 혈당 측정, 데이터 분석, 건강관리 서비스를 마이피코링 앱에서 통합 제공해 사용 편의성을 높였다. 이를 통해 사용자는 여러 앱을 번갈아 사용할 필요 없이 혈당 확인부터 패턴 분석, 생활 관리까지 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있다. 여기에 더해 가격 경쟁력까지 확보하며 사용자 접근성도 한층 강화했다.

HLB라이프케어는 향후 혈당 데이터를 기반으로 개인 맞춤 식단, 건강기능식품, 체중 관리 프로그램 등 다양한 디지털 헬스케어 서비스로 사업 영역을 확대해 나갈 계획이다. 아울러 AI 기반 디지털 헬스케어 플랫폼 기업을 목표로 한 사업 전략도 이번 피코링 출시를 앞두고 본격화할 방침이다.

AD

HLB라이프케어는 AI 기반 디지털 기술과 의료기관 코호트 데이터를 결합해 개인 맞춤 건강 데이터를 제공하고, 예측 데이터를 기반으로 맞춤형 소비재를 연결하는 B2C 커머스와 보험사·건강검진센터 협업 등 B2B 사업을 병행해 데이터가 비즈니스 수익으로 이어지는 플랫폼 구조를 구축할 계획이다. 또한 외부 데이터를 결합해 새로운 부가가치를 창출하는 오픈형 디지털 헬스케어 비즈니스도 확대해 나갈 예정이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>