KT, 지역화폐로 부산 '코로나19' 극복 돕는다

앞으로 KT는 전국 지역화폐 활성화를 위해 지속적으로 노력할 계획이다. 올 하반기에는 카드형이나 모바일(QR)형 결제뿐 아니라 IT 취약계층을 고려해 누구나 쉽게 사용할 수 있는 지역화폐 서비스로 발전시킬 예정이다. 김종철 KT 블록체인비즈센터장(상무)은 “지역경제 활성화에 지역화폐의 역할이 커지고 있다”며 “안정적인 서비스를 통해 지역경제가 코로나19를 신속히 극복할 수 있도록 지원하고 각 지역에 특화된 서비스를 개발해 대한민국 대표 지역화폐 서비스가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

