박원순 시장 "서울 모든 유흥시설, 별도 해제시까지 집합금지 명령"(종합)

박 시장은 이 자리에서 확진자가 다녀간 클럽들의 상호도 실명으로 공개했다. 지난달 30일부터 이달 5일까지 이태원의 킹, 트렁크, 퀸, 소호, HIM 클럽 방문자에 대해 전수검사 및 2주간의 자가격리를 실시하기로 하고, 해당자는 자발적으로 검사에 응할 것을 강력 권고했다.

