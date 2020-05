"코로나19 극복, 국제기구 통한 다자협력 중요"…강경화 장관, 다자공관장 화상회의

아울러 강 장관은 국제사회 기여 확대를 위한 상생의 한국형 협력 모델을 발굴해 한국 정부의 모범적 대응에 대한 국제사회의 우호적 평가를 외교적 자산으로 전환해나갈 것을 강조했다. 5월 중 유엔(뉴욕), WHO(제네바), 유네스코(파리)에서 한국 주도로 출범 예정인 보건안보 관련 우호그룹들이 행동지향적인 국제공조를 선도할 효과적 플랫폼이 될 수 있도록 노력해달라고 강조하면서 5월 중 개최되는 WHO 총회 준비 현황을 청취하고, 한국 보건외교 가시성 제고를 위한 다자무대 현장에서 지속적 노력을 요청했다.

